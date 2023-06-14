Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

15 червня у більшості областей України очікується впродовж дня +23...+28 °C, на заході та північному сході, зокрема це Сумщина й північ Харківщини, буде трохи свіжіше, +20...+25 °C.

Короткочасні дощі, подекуди з грозами, пройдуть практично повсюди. Хіба що на Одещині, Миколаївщині та Луганщині завтра без істотних опадів.

У Києві у четвер передбачається тепла погода, +24...+26 °C. Вдень у столиці місцями пройде короткочасний дощ, ймовірна гроза.

Надалі в Україні температура повітря підвищиться ще на кілька градусів, до +25...+30 °C.