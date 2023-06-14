Короткочасні дощі, подекуди з грозами, але теплою погодою: прогноз на 15 червня від Наталки Діденко
В Україні середина червня відзначиться черешнями, полуницею, трояндами, початком ери малосольних огірків та теплою погодою
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
15 червня у більшості областей України очікується впродовж дня +23...+28 °C, на заході та північному сході, зокрема це Сумщина й північ Харківщини, буде трохи свіжіше, +20...+25 °C.
Короткочасні дощі, подекуди з грозами, пройдуть практично повсюди. Хіба що на Одещині, Миколаївщині та Луганщині завтра без істотних опадів.
У Києві у четвер передбачається тепла погода, +24...+26 °C. Вдень у столиці місцями пройде короткочасний дощ, ймовірна гроза.
Надалі в Україні температура повітря підвищиться ще на кілька градусів, до +25...+30 °C.
- 8 червня стало відомо, що вчені передбачають нові кліматичні моделі на планеті вже через 10 років. Літній морський лід може повністю зникнути в Арктиці.
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