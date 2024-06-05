Не позбувайтеся старого смартфона: шість ідей використання

У світі, де технології розвиваються з блискавичною швидкістю, нові моделі смартфонів виходять на ринок щороку, перед споживачами стоїть важливе питання: що робити зі старими пристроями? Замість того, щоб додавати свій старий гаджет до електронних відходів, варто замислитися над тим, як можна вдихнути в нього нове життя.

Ваш старий смартфон все ще може бути надзвичайно корисним і служити вам у різних сферах повсякденного життя. У цій статті ми пропонуємо шість цікавих та креативних способів використання вашого старого смартфона, які допоможуть не лише зекономити гроші, а й зробити ваш дім більш технологічним та комфортним. Від перетворення його на систему безпеки до створення розумного пульта управління – можливості безмежні.

Як можна використати старий смартфон?

Звісно, можна просто продати старий гаджет, але не завжди він після використання має презентабельний вигляд. Крім того, деякі смартфони при покупці були дуже дорогими, але за кілька років значно втратили ціну, тож їх продаж стає нерентабельним. Тому, ви маєте знати як максимально ефективно використати свій старий гаджет та продовжити його експлуатацію.

Навігаційний пристрій для авто

Старий смартфон може стати надійним навігатором для вашого автомобіля. Завантажте карти офлайн, щоб користуватися ними без доступу до Інтернету. Налаштуйте смартфон на постійну роботу без переходу в режим сну. Додатки, такі як Google Maps або Waze, можуть перетворити ваш пристрій на зручний GPS-навігатор.

Крім того, деякі експерти зазначають, що телефон може стати відеореєстратором. Достатньо лише підключити камеру та встановити спеціальні додатки, наприклад, AutoGuard Dash Cam чи DailyRoads Voyager.

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Домашня система безпеки

Використовуйте старий смартфон як камеру відеоспостереження. Є безліч додатків (наприклад, AlfredCamera або Manything), які дозволяють перетворити ваш смартфон на IP-камеру. Ви зможете спостерігати за своїм домом віддалено, отримувати повідомлення про рух та зберігати відеозаписи.

Для кріплення можна використовувати будь-який тримач або штатив. Також важливо забезпечити постійне живлення пристрою. Декілька простих налаштувань і ви постійно можете спостерігати за своїми домашніми улюбленцями або контролювали обстановку в квартирі.

Розумний пульт управління

Старий смартфон може стати чудовим пультом дистанційного керування для вашої розумної техніки. Використовуйте його для керування телевізором, музичними системами, розумним освітленням та іншими пристроями через Wi-Fi або Bluetooth. Додатки типу Unified Remote або AnyMote можуть допомогти у цьому.

Багато сучасних смартфонів не мають інфрачервоного порту. Проте, деякі виробники, зокрема китайські бренди, такі як Xiaomi або Huawei, досі включають цю функцію у свої пристрої. Для цих смартфонів існують додатки для імітації пульта керування без використання Wi-Fi або Bluetooth. Одним з популярних додатків є Mi Пульт від Xiaomi (Mi Remote controller), який дозволяє керувати різноманітними пристроями, включно з телевізором, кондиціонером, аудіосистемою та іншою побутовою технікою.

Музичний плеєр або пристрій для читання е-книг

Завантажте музику, аудіокниги або подкасти на старий смартфон, або оформіть підписку на SoundCloud чи Apple Music та використовуйте його як портативний музичний плеєр. Це дозволить вам не займати пам'ять на новому телефоні та зберегти батарею. Також ви можете підключити його до стереосистеми через Bluetooth або аудіокабель.

Крім того, старий смартфон можна використовувати як пристрій для читання електронних книг. Він легко поміщається в кишеню або сумку, що дозволяє зручно носити його з собою, читати в будь-який час і в будь-якому місці. За допомогою додатків для читання електронних книг ви маєте доступ до величезної бібліотеки, де можна завантажити літературу або читати онлайн. Ви також можете налаштовувати розмір шрифту, яскравість екрану та колір фону, щоб зробити читання більш комфортним для очей.

Для комфортного читання рекомендується встановити режим "Читання" або "Нічний режим", що допоможе зменшити навантаження на очі в умовах слабкого освітлення.

Фото: Freepik

Резервний телефон

Старий смартфон можна використовувати як домашній резервний телефон. Якщо ви не хочете давати свій основний номер телефону де завгодно, просто придбайте нову SIM-карту. Вставте її в старий смартфон і використовуйте для дзвінків із різними службами доставки або для взаємодії з нав'язливими сервісами. Це дозволить вам захистити ваш особистий номер від небажаних дзвінків та спам-розсилок.

Отже, ваш старий смартфон знову стане корисним, а ви зможете зберегти ваш основний телефон приватним та захищеним.

Накопичувач для файлів

Непотрібний смартфон можна використовувати як накопичувач для файлів. Це чудовий спосіб продовжити життя пристрою і мати додаткове місце для зберігання важливих даних. Переваги цього способу використання телефону:

Старий смартфон стане сховищем для зберігання фотографій, відео, документів та інших файлів, звільнивши місце на основному пристрої.

Його легко переносити, що дозволяє вам завжди мати важливі файли під рукою.

Завдяки різним способам підключення і синхронізації, ви можете легко отримати доступ до файлів з будь-якого пристрою.

Зберігання файлів на окремому пристрої може забезпечити додатковий рівень безпеки, особливо якщо ви використовуєте шифрування даних.

Так, використання старого смартфона як накопичувача для файлів – це практичне і ефективне рішення, що дозволяє максимально використовувати наявні ресурси і забезпечити зручне зберігання важливих даних.

Перетворення старого смартфона на корисний пристрій – це не лише практично, але й екологічно. Сподіваємось, що ці ідеї надихнуть вас дати "друге життя" вашому гаджету!