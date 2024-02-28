Стиглі та соковиті мандарини: корисні поради, як обрати найсмачніші

При купівлі мандаринів хочеться отримати найкращі плоди. Однак, як часто ви звертали увагу на деякі нюанси при виборі цих цитрусових? Щоб уникнути розчарування і кожного разу насолоджуватися смачними мандаринами, важливо знати кілька прийомів та хитрощів. Давайте разом розглянемо кілька корисних порад, які допоможуть вам вибирати найкращі плоди в магазині або на ринку.

Мандарини: корисні властивості та норма споживання

Мандарини - це не лише смачний сезонний фрукт, але й корисне доповнення до вашого раціону. Вони містять велику кількість вітаміну C, який підтримує імунну систему та допомагає боротися з застудними захворюваннями, а також вітаміни групи B, D, K. Середнього розміру мандарин має невелику калорійність – приблизно 47 ккал, але при цьому містить 26% добової норми вітаміну С.

Крім того, мандарини містять антиоксиданти, які сприяють зниженню ризику розвитку серцево-судинних захворювань та покращують здоров'я шкіри. Цитрусові також містять важливі мінерали, такі як калій і магній, які сприяють нормалізації артеріального тиску та роботі нервової системи. Таким чином, щоденне вживання цих фруктів може сприяти підтримці загального здоров'я та забезпечити вам необхідну порцію вітамінів та мінералів.

Мандарини відрізняються від інших фруктів тим, що вони не містять нітратів, радіонуклідів та важких металів. Оскільки вони ростуть на деревах, тому не зазнають впливу шкідливих речовин, які можуть накопичуватися в ґрунті.

Єдиної думки щодо добової норми цього цитрусового для людини немає, але більшість експертів схиляються до думки, що безпечно вживати 2-4 мандарини протягом дня.

Фото: Дані з Verywell Fit

Як сорти мандарин солодкі?

Є сорти мандаринів, які відзначаються соковитістю та солодким смаком, але важливо пам'ятати, що ці показники залежать від багатьох факторів, зокрема, від партії фруктів або умов їх зберігання.

Можна виділити такі солодкі сорти мандарин:

Клементини. Напевно один з найбільш популярних сортів в Україні. Вони невеликого розміру, мають солодкий смак, тоненьку шкірку та майже не містять кісточок.

Сацума (Satsuma). Ці мандарини крупного розміру зазвичай дуже солодкі та відзначаються ароматичністю. Шкірка у цього сорту тонка та трохи шорстка, досить легко відокремлюється від м'якоті.

Мінеола (Minneola) – це один із різновидів мандарин сорту танжерин (Citrus tangerina), який теж вважається солодким. Цей гібрид схрещений із грейпфрутом, тому його шкірка має насичений помаранчевий колір, а форма плода нагадує грушу. Сорт солодкий та соковий, має багато кісточок.

Енкор - це один із солодких сортів мандаринів. Його м'якоть соковита і ніжна, а смак дуже приємний. Вони можуть мати шкірку з потемніннями, але Енкор полюбляють за чудовий смак та текстуру.

Крім того, на прилавках супермаркетів та ринків можна зустріти ще низку різних турецьких, марокканських та іспанських сортів, які можуть бути дуже смачним. Але в такому випадку, треба вміти їх правильно обрати.

На що звертати увагу при виборі мандарин?

Ви маєте знати кілька ключових прийомів, які допоможуть вам кожного разу насолоджуватися яскравим смаком цитрусових без ризику отримати зіпсовані або кислі фрукти.

Обирайте важчі мандарини

Вага мандарина відносно його розміру може служити орієнтиром для оцінки соковитості. Візьміть до рук по одному цитрусу та виберіть той, що буде важчим відповідно до свого розміру. Зазвичай вага може свідчити про те, що фрукт більш соковитий та солодкий.

Перевіряйте шкірку

Під час вибору мандаринів слід звертати увагу на їхню шкірку. Найкраще обирати фрукти з гладкою та яскравою шкіркою, що не містить тріщин, оскільки це свідчить про їхню зрілість та солодкий смак. Зазвичай такі мандарини мають більш насичений аромат та соковитість.

Натомість слід уникати фруктів з тьмяною або зморшкуватою шкірою, оскільки це може вказувати на те, що фрукт вже довго лежить. Також слід перевіряти мандарини на наявність будь-яких дефектів або "м'яких плям", оскільки це може бути ознакою псування. Радимо у магазині легко натиснути великим пальцем на мандарин, якщо він сильно деформується, тоді краще утриматися від покупки такого фрукта та обрати інший.

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Аромат

Аромат - ще один важливий показник якості мандаринів. Спільною рисою дозрілих мандаринів є приємний та яскравий аромат цитрусових, який можна відчути навіть на певній відстані. Спробуйте обережно помацати мандарин та вдихнути його аромат. Якщо ви не відчуваєте аромату або, навпаки, відчули неприємний запах, це може свідчити про недостатню стиглість фрукта.

Місце кріплення цитруса до гілки

Ще одним важливим індикатором може бути місце, де плід мандарину кріпився до гілки. Зазвичай ця частина повинна бути білою та м'якою. Якщо навколо є темні плями, це може свідчити про те, що мандарин вже несвіжий або почав підсихати.

Дотримуючись цих порад, ви зможете купувати найсолодші та найсмачніші мандарини, що зробить ваші сніданки або перекуси ще більш приємними.