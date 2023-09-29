Косатки вигнали білих акул від узбережжя Південної Африки

Про це повідомляє Insider.

Вчені припускають, що білі акули, які вижили після нападів косаток, переселилися до східного узбережжя Африки.

Протягом багатьох років великих білих акул знаходили мертвими без печінки на південноафриканських берегах. Вбиваючи акул, косатки дуже точно виймали у них печінку.

Люди були стурбовані тим, що зникнення білих акул спричинив надмірний вилов їжі, яку вони споживають та самих акул. Проте дослідження показало, що акули не вимерли, а просто передислокувались, намагаючись уникнути неприємностей.

Вчені встановили, що популяції південноафриканських акул перемістилися на схід до таких місць, як затока Алгоа та узбережжя Квазулу-Натал.

В дослідженні вчені розглянули основні можливі пояснення переселення, включаючи зменшення кількості здобичі в регіоні і швидке розмноження в районах, де повідомлялося про велику кількість нових акул.

Вони дійшли висновку, що великі білі акули втекли, щоб уникнути подальших нападів косаток, а цей висновок підтверджується поведінкою білих акул в інших частинах світу, наприклад, у Північній Америці на південно-східних Фараллонових островах було зафіксовано, що великі білі акули втекли з місць полювання після появи косаток.