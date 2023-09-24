Полярники розповіли, скільки пінгвінів залишилося біля "Академіка Вернадського"

Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

"Як ми писали раніше, в першій половині вересня почали активно повертатися на острів Галіндез, де розташована наша станція "Академік Вернадський". Буквально за кілька днів їхня кількість зросла з 50 до 600!", - йдеться у повідомленні

За словами працівників станції, найбільше пінгвінів українські біологи спостерігали на початку цього тижня - близько 800. Проте зараз їхня кількість знову суттєво зменшилася, орієнтовно до 50.

Науковці пояснюють, що, ймовірно, в першій хвилі на Галіндезі з’явилися пінгвіни, які зимували неподалік, адже в акваторії островів цієї зими взагалі не утворювався стійкий льодовий покрив.

"Тепер частина з них могла розійтися околицями, а біля "Вернадського" залишилися ті птахи, які будуть тут гніздувати. Згодом має підійти й решта місцевої гніздової популяції. Але поки що це теорія, яка потребує ґрунтовної перевірки", - додають у науковому центрі.

Українські науковці продовжують слідкувати за міграціями пінгвінів, адже саме їхня поведінка є одним з показників зміни клімату в антарктичному регіоні.