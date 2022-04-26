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Кошти на допомогу Україні мають контролюватися спільно з західними партнерами,- Княжицький

26 квітня, 2022 вiвторок
20:34
Новини Микола Княжицький

Микола Княжицький, народний депутат України вважає, що кошти, які надають для допомоги Україні, мають контролюватися спільно з західними партнерами й потрібно залучати успішних представників української діаспори як для такого контролю, так і для відбудови країни

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".

Народний депутат зауважив: "Ми маємо два підходи до тих коштів, які виділяються на допомогу Україні. З одного боку, ми маємо нашу ефективну армію, наших чесних захисників, з іншого, на жаль, спадок нашої корупційної системи".

Микола Княжицький без сумніву зазначив, що кошти на допомогу Україні мають контролюватися спільно з західними партнерами.

"Я абсолютно переконаний, що після війни, у якій переможемо, ми маємо будувати зовсім іншу країну. Це буде найсучасніша, наймодерновіша, найвідкритіша країна і тут нам мають допомагати всі, в тому числі й наші союзники. Я покладаю великі надії на представників української діаспори. На тих представників діаспори, які насправді досягли значних успіхів у своїх країнах. Залучити цих українців і для контролю, і для побудови нової України було б надзвичайно ефективно"- підкреслив нардеп.

  • Нагадаємо, 25 квітня Володимир Зеленський прокоментував перемовини із держсекретарем Ентоні Блінкеном і міністром оборони США Ллойдом Остіном

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Княжицький
допомога
війна з Росією
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