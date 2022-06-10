Про це прем'єр-міністр Косова Альбін Курті заявив 10 червня на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, передає DW.

Він додав, що його країна хоче подати цю заявку цього року. Водночас він наголосив, що Косово підтримує членство України в ЄС.

Шольц розпочав серію офіційних візитів на Західні Балкани.

Він сказав, що війна Росії в Україні підкреслила важливість стабільності в регіоні.

"У такі часи нам знову стає ясною цінність миру і безпеки, і це ще одна дуже вагома причина для Косово і Сербії знайти політичне рішення, яке сприяє регіональній стабільності", - сказав Шольц.

Канцлер попросив уряди Сербії і Косово проявити прихильність діалогу за сприяння ЄС.

"Угода повинна в кінцевому підсумку також прояснити питання про визнання Косово, тому що немислимо, щоб дві країни, які не визнають один одного, стали членами ЄС", - додав Шольц.

Косово проголосило незалежність у 2008 році. Сербія вважає його своєю територією.

Незалежність Косово визнали 97 зі 193 країн-членів ООН, 22 з 27 країн-членів Європейського Союзу (не визнали Кіпр, Греція, Румунія, Словаччина, Іспанія). Це блокує шлях до ЄС, оскільки 27 країн-членів мають одноголосно ухвалити рішення щодо статусу кандидата.

Україна також не визнає державу Косово.

Шіість країн Західних Балкан прагнуть приєднатися до ЄС – Чорногорія, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина і Косово.