Косово планує подати заявку на членство в ЄС, Шольц назвав умову для вступу
Косово планує подати заявку на отримання статусу кандидата в члени ЄС в 2022 році
Про це прем'єр-міністр Косова Альбін Курті заявив 10 червня на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, передає DW.
Він додав, що його країна хоче подати цю заявку цього року. Водночас він наголосив, що Косово підтримує членство України в ЄС.
Шольц розпочав серію офіційних візитів на Західні Балкани.
Він сказав, що війна Росії в Україні підкреслила важливість стабільності в регіоні.
"У такі часи нам знову стає ясною цінність миру і безпеки, і це ще одна дуже вагома причина для Косово і Сербії знайти політичне рішення, яке сприяє регіональній стабільності", - сказав Шольц.
Канцлер попросив уряди Сербії і Косово проявити прихильність діалогу за сприяння ЄС.
"Угода повинна в кінцевому підсумку також прояснити питання про визнання Косово, тому що немислимо, щоб дві країни, які не визнають один одного, стали членами ЄС", - додав Шольц.
Косово проголосило незалежність у 2008 році. Сербія вважає його своєю територією.
Незалежність Косово визнали 97 зі 193 країн-членів ООН, 22 з 27 країн-членів Європейського Союзу (не визнали Кіпр, Греція, Румунія, Словаччина, Іспанія). Це блокує шлях до ЄС, оскільки 27 країн-членів мають одноголосно ухвалити рішення щодо статусу кандидата.
Україна також не визнає державу Косово.
Шіість країн Західних Балкан прагнуть приєднатися до ЄС – Чорногорія, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина і Косово.
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