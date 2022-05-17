Косово приєднується до санкцій Євросоюзу проти Росії та Білорусі
Уряд Косова вводить санкції проти РФ у зв'язку з російською агресією в Україні. Крім того, санкції введені і проти Білорусі
Про це повідомляє Kallxo.
Заступник міністра закордонних справ і діаспори Крешник Ахметі заявив, що дії Росії засуджені резолюцією Асамблеї ООН. Він повідомив, що Косово солідарно з міжнародними партнерами і запропонував уряду проголосувати за проєкт рішення про санкції.
"Ці санкції спрямовані на посилення тиску на уряд і російську економіку і обмеження ресурсів Кремля під час військової агресії проти України", - заявив Ахметі.
Крім того, перший віце-прем'єр Беснік Беслімі також розповів про введення обмежувальних заходів щодо російської приватної військової групи "Вагнер".
За його словами, уряд вирішив ввести заморожування активів осіб, які попали під санкції, заборону на їх поїздки і переміщення їх активів за межі Косово.
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