Костянтин Жеваго привітав українців із Днем Незалежності

"Шановні друзі!



Вперше за всю історію незалежної України сьогоднішню дату, 24 серпня, ми відзначаємо в умовах війни. Безжальна агресія, яку розпочав ворог на нашій землі, як ніколи згуртувала український народ. Ці сумні дні навіки увійдуть в історію нашої держави чорною сторінкою її біографії, започаткувавши нову епоху в житті українського народу. Українці вже довели, що наша країна єдина та сильна, і що разом ми обов'язково переможемо та відбудуємо Україну.



У такий складний час поняття незалежності та єдності нашої країни набуло для кожного з нас особливого змісту. Увесь демократичний світ підтримує Україну в боротьбі за свободу та незалежність. Щиро вірю, що наша перемога вже скоро. Тож докладаймо спільні зусилля для захисту та послідовної відбудови України!



Сьогодні кожен з нас найбільше прагне миру на нашій рідній землі. Я хочу побажати, щоб в усіх домівках українців запанували щастя та добро, у суспільстві – добробут, всебічна підтримка та ще більша єдність. Нехай здійсняться найсвітліші бажання та сподівання, щодня будуть маленькі та великі перемоги й кожен громадянин відчуває впевненість у завтрашньому дні.



Щиро вітаю усіх з Днем незалежності України!

Слава Україні!", - йдеться у привітанні.