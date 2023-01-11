Костянтин Жеваго просить ДБР допитати його у кримінальній справі - ексклюзивне інтерв'ю "Еспресо"
Ексклюзивне інтерв'ю з підприємцем Костянтином Жеваго вийде в програмі "Великий ефір Василя Зими" на телеканалі Еспресо сьогодні, 11 січня, о 19.15
Український підприємець Костянтин Жеваго щонайменше 15 разів ініціативно звертався до ДБР і Офісу Генерального прокурора з пропозицією дати покази у порушеній проти нього кримінальній справі, однак правоохоронні відомства відмовилися. Про це бізнесмен заявив сьогодні в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Еспресо". За словами Жеваго, ДБР і Генпрокуратура не зацікавлені в об'єктивному і швидкому розслідуванні справи, яку ж самі й ініціювали. Це дезорієнтує громадськість щодо справжніх фактів і обставин, які спричинили кількарічне кримінальне переслідування.
Костянтин Жеваго виклав свою версію подій, які призвели до порушення проти нього справи щодо коштів банку "Фінанси та кредит", назвав її політичні причини та кінцеву мету, оцінив імовірність судового розгляду. Він також розказав, що очікує від засідання французького суду за поданням ДБР про екстрадицію та яку тактику захисту обирають його адвокати.
Повністю ексклюзивне інтерв'ю з Костянтином Жеваго дивіться в програмі "Великий ефір Василя Зими" сьогодні о 19.15.
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