Костянтин Жеваго прокоментував заяву Нацполіції про начебто організацію виробництва та збуту українських ліків на території РФ

Ця інформація була миттєво розповсюджена засобами масової інформації зі згадкою імені Костянтина Жеваго та фармацевтичної компанії “Артеріум”.

"Дана інформація не відповідає дійсності і маніпулює громадською думкою з метою економічного та політичного тиску на Костянтина Жеваго", - йдеться у розповсюдженій заяві пресслужби підприємця.

"Ані Костянтин Жеваго особисто, ані будь-які підприємства, де він або члени його родини є одними із акціонерів, ніколи не співпрацювали і не співпрацюють із країною-агресором рф, а також не вели і не ведуть ніякої бізнес діяльності на її території. Більш того, у 2014 році, будучи тодішнім народним депутатом ВРУ, Костянтин Жеваго публічно засудив анексію Криму, Луганської та Донецької областей. У жовтні 2018 року до пана Жеваго особисто було застосовано персональні санкції країною-агресором рф, і він та підприємства, де він або члени його родини є одними із акціонерів, були внесені і до сих пір знаходяться у санкційних списках рф. Тому навіть гіпотетично не могли та не можуть здійснювати будь-яку діяльність, включаючи підприємницьку та посередницьку, або володіти будь-якими активами та власністю на території рф", - йдеться в заяві.

Костянтин Жеваго прокоментував ситуацію: “Звинувачення, що я начебто продавав ліки на території рф та отримав із цього понад 420 млн грн не витримує ніякої критики. Це така сама ситуація, яка сталася декілька років тому із АвтоКрАЗом, коли підприємство експропріювали, незважаючи на мільйонні інвестиції в його розвиток, зроблені мною особисто. Тепер на черзі фармпідприємство “Артеріум“, яке також намагаються “віджати“, передати АРМА, а потім поділити між ким потрібно. Оскільки законних підстав зробити це у правоохоронних органів немає, вони вдаються до брудних інструментів тиску та маніпуляції. Це наступний етап політичного та економічного тиску на мене після введення проти мене незаконних безстрокових особистих санкцій РНБО України в лютому 2025 року".

Протягом майже шести останніх років проти Жеваго було ініційовано велику кількість кримінальних проваджень: жодна з цих справ так і не дійшла до судового розгляду.

"Мої юристи неодноразово подавали запити до правоохоронних органів та прокуратури з вимогою передати справи до суду, але жодних рішень не було ухвалено. Це свідчить про те, що дії українських правоохоронців не мають нічого спільного з розслідуванням реальних злочинів. Насправді це форма політичного тиску, пов’язана з моєю громадянською позицією та політичними переконаннями", — зазначив пан Жеваго.

За словами адвокатки Костянтина Жеваго Наталії Пушиної, нинішні звинувачення є абсолютно незаконними, адже не існує жодного рішення суду, яке б підтвердило хоча б одну з висунутих підозр чи обвинувачень. Так само відсутні будь-які судові рішення, які б свідчили про наявність з боку Костянтина Жеваго загрози національній безпеці, територіальній цілісності чи суверенітету України. "Це – лише черговий етап у тривалому ланцюгу політично вмотивованого переслідування Костянтина Жеваго за його політичну позицію, а також за підтримку незалежних медіа в Україні", - додала вона.

