Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Костянтин Жеваго Костянтин Жеваго прокоментував заяву Нацполіції про начебто організацію виробництва та збуту українських ліків на території РФ
Пресреліз

Костянтин Жеваго прокоментував заяву Нацполіції про начебто організацію виробництва та збуту українських ліків на території РФ

Ярослава Наумова
16 липня, 2025 середа
18:14
Костянтин Жеваго Костяинтин Жеваго

16 липня 2025 року, на офіційному вебсайті Національної поліції України зʼявилася інформація про нібито викриття масштабної фармацевтичної схеми за участі “українського олігарха”, який організував виробництво та збут українських ліків на території РФ

Зміст

Ця інформація була миттєво розповсюджена засобами масової інформації зі згадкою імені Костянтина Жеваго та фармацевтичної компанії “Артеріум”. 

"Дана інформація не відповідає дійсності і маніпулює громадською думкою з метою економічного та політичного тиску на Костянтина Жеваго", - йдеться у розповсюдженій заяві пресслужби підприємця. 

"Ані Костянтин Жеваго особисто, ані будь-які підприємства, де він або члени його родини є одними із  акціонерів,  ніколи не співпрацювали і не співпрацюють із країною-агресором рф, а також не вели і не ведуть ніякої бізнес діяльності на її території. Більш того, у 2014 році, будучи тодішнім народним депутатом ВРУ, Костянтин Жеваго публічно засудив анексію Криму, Луганської та Донецької областей. У жовтні 2018 року до пана Жеваго особисто було застосовано персональні санкції країною-агресором рф, і він та підприємства, де він або члени його родини є одними із акціонерів, були внесені і до сих пір знаходяться у санкційних списках рф. Тому навіть гіпотетично не могли та не можуть здійснювати будь-яку діяльність, включаючи підприємницьку та посередницьку, або володіти будь-якими активами та власністю на території рф", - йдеться в заяві.

Костянтин Жеваго прокоментував ситуацію: “Звинувачення, що я начебто продавав ліки на території рф та отримав із цього понад 420 млн грн не витримує ніякої критики. Це така сама ситуація, яка сталася декілька років тому із АвтоКрАЗом, коли підприємство експропріювали, незважаючи на мільйонні інвестиції в його розвиток, зроблені мною особисто. Тепер на черзі фармпідприємство “Артеріум“,  яке також намагаються “віджати“, передати АРМА, а потім поділити між ким потрібно. Оскільки законних підстав зробити це у правоохоронних органів немає, вони вдаються до брудних інструментів тиску та маніпуляції. Це наступний етап політичного та економічного тиску на мене після введення проти мене незаконних безстрокових особистих санкцій РНБО України в лютому 2025 року".

Протягом майже шести останніх років проти Жеваго було ініційовано велику кількість кримінальних проваджень: жодна з цих справ так і не дійшла до судового розгляду. 

"Мої юристи неодноразово подавали запити до правоохоронних органів та прокуратури з вимогою передати справи до суду, але жодних рішень не було ухвалено. Це свідчить про те, що дії українських правоохоронців не мають нічого спільного з розслідуванням реальних злочинів. Насправді це форма політичного тиску, пов’язана з моєю громадянською позицією та політичними переконаннями", — зазначив пан Жеваго.

За словами адвокатки Костянтина Жеваго Наталії Пушиної, нинішні звинувачення є абсолютно незаконними, адже не існує жодного рішення суду, яке б підтвердило хоча б одну з висунутих підозр чи обвинувачень. Так само відсутні будь-які судові рішення, які б свідчили про наявність з боку Костянтина Жеваго загрози національній безпеці, територіальній цілісності чи суверенітету України. "Це – лише черговий етап у тривалому ланцюгу політично вмотивованого переслідування Костянтина Жеваго за його політичну позицію, а також за підтримку незалежних медіа в Україні", - додала вона.
 

Теги:
РНБО
Суд
Читайте також:
путін
Автор Юлія Юліна
14 липня, 2025 понедiлок
Путін підписав указ про примусову русифікацію всього населення РФ і розширення мережі "російських центрів", – розвідка
Автор Дар'я Тарасова
15 липня, 2025 вiвторок
Зйомки серіалу "Гаррі Поттер": HBO уперше показав Ніка Фроста в ролі Геґріда
Ліна Василівна Костенко
Автор Анатолій Буряк
14 липня, 2025 понедiлок
Звідки на Заході взялося поняття "велика російська культура": пояснює Ліна Костенко
Київ
+20.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.54
    Купівля 41.54
    Продаж 42.1
  • EUR
    Купівля 48.31
    Продаж 49.03
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
17 липня
10:15
долар євро валюта обмін
Курс валют на 17 липня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:04
Ексклюзив
морська міна
Мінімальна дистанція - 1 км: речник ВМС ЗСУ щодо мін в акваторії Чорного моря
10:00
OPINION
"Друге щастя" Зеленського
09:46
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Вранці 17 липня РФ запустила БПЛА по території України: куди рухаються дрони
09:17
Ексклюзив
Володимир В’ятрович
"Ця істерика виходить на новий рівень": В’ятрович про перенесення Волинської трагедії в політичну площину
09:08
сили ППО
Сили ППО вночі збили 36 із 64 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:57
Оновлено
РФ атакувала Україну безпілотниками: у Дніпрі загинула людина, є постраждалі
08:38
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 160 боїв: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 51 штурм
08:32
Шевченко, Донецька область
Росія окупувала Шевченко Донецької області, - DeepState
08:28
Володимир Зеленський
Зеленський вніс до Веховної Ради подання на призначення Свириденко прем’єр-міністеркою
08:11
лідер сирійських повстанців Ахмед аш-Шараа
"Ми не боїмося війни": президент Сирії відреагував на удари Ізраїлю по Дамаску
08:07
Анонс
Шахтар, Педріньйо
"Ільвес" - "Шахтар": де та коли дивитись матч-відповідь українців у Лізі Європи
08:05
OPINION
Василь Пехньо
Зміна уряду: "чудовий рух атомів у природі"
07:47
Байба Браже
Латвія закликала Трампа посилити санкції проти Росії без зволікань
07:22
Найбільший знайдений на Землі метеорит із Марса продали на аукціоні за $4,3 млн
06:42
втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила 1190 військових, 43 артсистеми та 4 танки
06:21
"Неймовірні інновації": Келлог про виробництво українських дронів
04:25
безпілотник, дрон
У РФ заявили про атаку дронів на Москву
02:58
Марк Карні
Канада обмежить імпорт сталі, - Карні
02:04
Європол
Європол провів масштабну операцію проти мережі проросійських хакерів
01:23
Upwork
Фриланс-біржа Upwork почала масово блокувати акаунти українців: Мінцифри звернулося до керівництва платформи
00:45
РФ дроном вдарила по Нікополю: постраждали 3 рятувальників і 2 цивільних
00:23
Оновлено
Трофей Ліги чемпіонів, Кубок чемпіонів
Ліга чемпіонів: визначився суперник "Динамо", результати інших матчів 1-го кваліфікаційного раунду
2025, середа
16 липня
23:43
Марко Рубіо
"Ми дуже стурбовані цим": Рубіо відреагував на удари Ізраїлю по Сирії
22:52
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Знищення енергетики РФ швидко наблизить перемогу України на стратегічному рівні, - генерал Кривонос
22:40
Ексклюзив
Ігор Рейтерович
"Історія підтвердила тотальний кадровий дефіцит влади": Рейтерович про кандидатури в новий Кабмін
22:25
Оновлено
Ольга Стефанішина
ЗМІ написали про провадження щодо Стефанішиної: у САП кажуть, що справа стосується посадовців АРМА
21:57
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
"Чергова спроба відібрати в мене економічний об'єкт": підприємець Жеваго про звинувачення Нацполу щодо збуту ліків з України в РФ
21:53
Олександр Усик
Усик вийшов на відкрите тренування перед боєм з Дюбуа у футболці на підтримку полонених захисників Азовсталі
21:49
Оновлено
Росіяни скинули авіабомбу на центр Добропілля на Донеччині: 2 людини загинули, понад 20 дістали поранення
21:44
Ексклюзив
Ігор Луценко
"Позитивно оцінюю цю зміну": військовослужбовець Ігор Луценко про кандидатуру Шмигаля на посаду міністра оборони
21:39
Ексклюзив
Микола Княжицький
"Має бути сильний і незалежний менеджер": Княжицький вважає, що Шмигаль недостатньо самостійний для міністра оборони
21:31
Верховна Рада
Рада ухвалила закон про виплату 15 млн грн родинам військових, які загинули в полоні
20:49
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський подав до ВР документи на призначення Шмигаля міністром оборони, на засіданні фракції "Слуги Народу" представили кандидатури інших членів уряду
20:43
Урсула фон дер Ляєн
Єврокомісія запропонувала виділити Україні 100 млрд євро фінансової допомоги до 2034 року
20:23
Ексклюзив
Меланія Трамп виявилась "чорною лебединею", - політолог Таран
20:07
OPINION
Чи змінив Дональд Трамп своє ставлення до Росії та її президента Путіна?
19:49
Оновлено
Ворожа атака на Україну 15 липня: у Харкові та Вінниці є поранені, у Кривому Розі 15 постраждалих
19:35
Ексклюзив
Tomahawk
"Чим далі вглиб РФ, тим менше ППО": Defense Express про здатність ракет Tomahawk прорвати повітряну оборону Росії
19:10
ЄС не зміг схвалити 18-й пакет санкцій проти РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV