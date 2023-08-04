Про це повідомляє Еспресо.TV.

У п'ятницю, 4 серпня, Костюк, яка займає у світовому рейтингу 34-те місце, програла Самсоновій (18), яка виступає на турнірах Жіночої тенісної асоціації в нейтральному статусі, з рахунком 4:6, 2:6.

Як у Вашингтоні виступила Світоліна

Інша українська тенісистка - Еліна Світоліна - також дійшла на турнірі у США до чвертьфіналу. Вона 4 серпня поступилася американці Джесіці Пегулі - 4:6, 6:3, 6:4.

Результат

Турнір WTA у Вашингтоні

1/4 фіналу

4 серпня

Людмила Самсонова - Марта Костюк (Україна) 4:6, 2:6