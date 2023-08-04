Костюк не змогла вийти до півфіналу турніру WTA у Вашингтоні
Українська тенісистка Марта Костюк поступилася у чвертьфіналі турніру WTA у США росіянці Людмилі Самсоновій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У п'ятницю, 4 серпня, Костюк, яка займає у світовому рейтингу 34-те місце, програла Самсоновій (18), яка виступає на турнірах Жіночої тенісної асоціації в нейтральному статусі, з рахунком 4:6, 2:6.
Як у Вашингтоні виступила Світоліна
Інша українська тенісистка - Еліна Світоліна - також дійшла на турнірі у США до чвертьфіналу. Вона 4 серпня поступилася американці Джесіці Пегулі - 4:6, 6:3, 6:4.
Результат
Турнір WTA у Вашингтоні
1/4 фіналу
4 серпня
Людмила Самсонова - Марта Костюк (Україна) 4:6, 2:6
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