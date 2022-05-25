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Головна війна з Росією Котел навколо Сєвєродонецька і Лисичанська - стратегічна мета Росії, - військовий експерт Черник
Ексклюзив

Котел навколо Сєвєродонецька і Лисичанська - стратегічна мета Росії, - військовий експерт Черник

25 травня, 2022 середа
13:16
війна з Росією окупанти танк

Військовий експерт Петро Черник вважає, що країні-агресорці Російській Федерації не вдалося досягти великої мети, тож тепер ворог поставив меншу стратегічну мету - котел навколо Сєвєродонецька і Лисичанська

Експерт висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"Те, що зараз відбувається навколо Лисичанська і Сєвєродонецька - це і є стратегічна мета мінімум: вихід на кордони Донецької та Луганської областей та їх утримання. Замикання маленького котла навколо Сєвєродонецька і Лисичанська є принциповою, стратегічною метою росіян, і вони будуть кидати всі можливі сили й ресурси на це", - зазначив Черник.

Військовий експерт додав, що країна-агресорка Російська Федерація вже немає ресурсів для великої війни, тому й ставить собі такі малі цілі.

"Є певний стратегічний оптимізм, адже росіянам не вистачило сил і засобів для великого котла. Російська пропаганда кричала, що рашисти оточать українські війська ледь не біля Дніпра й пробʼють сухопутний коридор не лише до Криму, а й Одеси та Придністровʼя. А це свідчить про те, що серйозних ресурсів для великої війни проти України в них уже немає", - пояснив Черник.

Експерт наголосив, що російський агресор здаватися не збирається й нам в жодному разі не можна розслаблятися.

"Битва важка й серйозна і противник не збирається здаватися. Ми повинні також сказати, що поразка противника призведе до поразки сучасного московського імперіалізму та поразки Путіна особисто, навіть і фізичної смерті агресора. Попереду нас чекає велика і важка битва. Але вибору в нас немає, тож ми повинні концентрувати свою волю й усі можливі ресурси для поступового відвоювання кожного клаптику нашої землі", - зауважив Петро Черник.

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