Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

У розвідці звертають увагу, що Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне. Наразі північний та південний фланги росіян у цьому районі розділяють приблизно 25 км території, яку контролює Україна.

Британці відзначають, що українці чинили сильний опір: сили зайняли добре окопані оборонні позиції. Вони дійшли висновку, що Операція об’єднаних сил України, яка давно розпочалася зберігає ефективне командування та контроль над цією ділянкою фронту.

Водночас у розвідці Британії констатують, що Росія досягла деяких локальних успіхів, частково завдяки зосередженню артилерійських підрозділів.

"Захоплення Росією Сєвєродонецького плацдарму призведе до окупації всієї Луганської області. Хоча наразі на цій операції зосереджені головні зусилля Росії, вона є лише частиною російської кампанії із захоплення Донбасу. Якщо лінія фронту на Донбасі просуватиметься далі на захід, це розширить російські лінії зв’язку, а її сили постануть перед подальшими труднощами з матеріально-технічним забезпеченням", - дійшли висновку в міноборони Британії.

24 травня у Генштабі ЗСУ заявили, що найбільша активність бойових дій відзначається неподалік Лисичанська та Сєвєродонецька.

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