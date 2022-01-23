Коваленко допоміг "Спеції" здобути третю поспіль перемогу в чемпіонаті Італії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Коваленко вийшов у стартовому складі "Спеції" та був замінений на 64-й хвилині. За 5 хвилин Кевін Агудело, який замінив українця, віддав результативну передачу на Даніеле Верде, гол якого приніс "Спеції" перемогу 1:0.

"Сампдорія" догравала матч у меншості після вилучення на 73-й хвилині Альбіна Екдаля.

Для "Спеції" ця перемога стала третьою поспіль в чемпіонаті Італії та допомогла з 25 очками піднятися на 14-те місце. "Сампдорія" з 20 пунктами - 16-та.

Чемпіонат Італії

23-й тур

23 січня

"Спеція" - "Сампдорія" 1:0

Гол: Верде, 69

Вилучення: Екдаль, 73 ("Сампдорія")