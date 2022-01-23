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Коваленко допоміг "Спеції" здобути третю поспіль перемогу в чемпіонаті Італії

23 січня, 2022 неділя
20:49
Спорт "Спеція", чемпіонат Італії

Український футболіст Віктор Коваленко зіграв за "Спецію" в переможному матчі 23-го туру чемпіонату Італії проти "Сампдорії"

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Коваленко вийшов у стартовому складі "Спеції" та був замінений на 64-й хвилині. За 5 хвилин Кевін Агудело, який замінив українця, віддав результативну передачу на Даніеле Верде, гол якого приніс "Спеції" перемогу 1:0. 

"Сампдорія" догравала матч у меншості після вилучення на 73-й хвилині Альбіна Екдаля. 

Для "Спеції" ця перемога стала третьою поспіль в чемпіонаті Італії та допомогла з 25 очками піднятися на 14-те місце. "Сампдорія" з 20 пунктами - 16-та. 

Чемпіонат Італії

23-й тур

23 січня 

"Спеція" - "Сампдорія" 1:0

Гол: Верде, 69

Вилучення: Екдаль, 73 ("Сампдорія")

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футбол
чемпіонат Італії
Віктор Коваленко
Сампдорія
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