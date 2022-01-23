Коваленко допоміг "Спеції" здобути третю поспіль перемогу в чемпіонаті Італії
Український футболіст Віктор Коваленко зіграв за "Спецію" в переможному матчі 23-го туру чемпіонату Італії проти "Сампдорії"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Коваленко вийшов у стартовому складі "Спеції" та був замінений на 64-й хвилині. За 5 хвилин Кевін Агудело, який замінив українця, віддав результативну передачу на Даніеле Верде, гол якого приніс "Спеції" перемогу 1:0.
"Сампдорія" догравала матч у меншості після вилучення на 73-й хвилині Альбіна Екдаля.
Для "Спеції" ця перемога стала третьою поспіль в чемпіонаті Італії та допомогла з 25 очками піднятися на 14-те місце. "Сампдорія" з 20 пунктами - 16-та.
Чемпіонат Італії
23-й тур
23 січня
"Спеція" - "Сампдорія" 1:0
Гол: Верде, 69
Вилучення: Екдаль, 73 ("Сампдорія")
- Нагадаємо, 18 січня результативна передача Віктора Коваленка допомогла "Спеції" перемогти "Мілан" у 22-му турі чемпіонату Італії.
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