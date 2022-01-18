Українець Коваленко став героєм матчу чемпіонату Італії проти "Мілану"
Результативна передача Віктора Коваленка допомогла "Спеції" перемогти "Мілан" у 22-му турі чемпіонату Італії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Мілані господарів поля наприкінці першого тайму вивів вперед Рафаель Леау. На 64-й хвилині Кевін Агудело зрівняв рахунок. У компенсований час Еммануель Гьясі приніс "Спеції" перемогу. Результативний пас йому віддав Віктор Коваленко, який на 79-й хвилині вийшов на заміну.
"Спеція" перемогла "Мілан" 2:1 та з 22 очками займає 14-те місце. "Мілан" з 48 пунктами другий та відстає від "Інтера", який має матч у запасі, на 2 бали.
Чемпіонат Італії
22-й тур
17 січня
"Мілан" - "Спеція" 1:2
Голи: Леау, 45+1 - Агудело, 64, Гьясі, 90+5
На 45-й хвилині Тео Ернандес ("Мілан") не реалізував пенальті
- Нагадаємо, у 22-му турі чемпіонату Італії з футболу "Дженоа" програла "Фіорентині" з рахунком 0:6.
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