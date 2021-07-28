Кожен день в години пік: у Харкові проводитимуть рейди з виявлення "антимасочників" у громадському транспорті

Про це повідомляє Офіційний сайт Харківської міської ради.



Як зазначається, подібні рейди проводилися і раніше, тепер їх будуть проводити частіше в зв'язку з численними порушеннями карантинних вимог.



«Працюватимуть кожен день в години пік, щоб зупиняти недобросовісних пасажирів, які поводяться некоректно по відношенню до інших і, на жаль, забули, що ми пережили кілька місяців тому. Все залежить від того, наскільки ми дисципліновані і як дотримуємося правил», - повідомив заступник міського голови з питань забезпечення життєдіяльності міста Андрій Руденко.



Уточнюється, що ще три тижні тому "такого масового порушення карантинних вимог в Харкові не було".



«Ми бачимо, як у всьому світі починається третя хвиля пандемії, і дуже не хочеться, щоб ми опинилися у «помаранчевій» зоні. Кожен має відповідально ставитися до виконання протиепідемічних заходів. Якщо бачите, що хтось не використовує засоби індивідуального захисту - це пряма загроза вашому життю. Робіть зауваження. Тільки від нас з вами залежить, як швидко буде розповсюджуватися інфекція», - звернулася до харків’ян начальник управління держнагляду.

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