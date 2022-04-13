Кожен, хто співпрацював з ворогом, має бути притягнутий до відповідальності – "Європейська Солідарність"

"Європейська Солідарність" привітала той факт, що СБУ виправила недбальство ДБР щодо Медведчука, який втік з-під домашнього арешту.



Про це йдеться у заяві партії.

"Особливу огиду викликає, коли колаборанти одягають форму ЗСУ, носити яку мають право виключно українські захисники.

Медведчук має понести справедливе покарання відповідно до Закону про боротьбу з колабораціонізмом, співавтором якого була наша фракція у Верховній Раді.

Кожен, хто співпрацював з ворогом, має бути притягнутий до відповідальності.

Це стосується не лише відвертих зрадників, а й тих, хто в інформаційному просторі роками просував кремлівські тези, а зараз комфортно перебазувався в єдиний марафон; хто працював адвокатами Януковича і кому дали втекти на початку війни; хто мав безпосереднє відношення до розстрілів Героїв Небесної Сотні – і сьогодні працює у державних інституціях.

Сьогодні – правильний час, щоб очистити всі органи влади від колаборантів, пристосуванців і зрадників. Це умова виживання країни і бажання кожного українця", - вважають у "Європейській Солідарності".