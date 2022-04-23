"Кожен полонений ворог - це потенційне життя героя": Арахамія пояснив, навіщо ЗСУ беруть росіян до полону

Про це він написав у Facebook.



"Бачу багато коментарів від розлючених українців про те, навіщо брати полонених. Розумію емоції, сам нещодавна мав таку ж саму позицію, але ми всі маємо розуміти, що кожен полонений ворог - це потенційне життя нашого героя на обмін", - зазначив Арахамія.



Нардеп зазначив, що при боях артилерії на великих відстанях - полонених брати стало набагато важче.



"Тому маємо проблеми з поповненням обмінного фонду", - підсумував він.



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