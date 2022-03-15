"Кожен шлях в Україні - це європейський шлях": прем'єр Словенії з нагоди візиту до Києва

Про це Янза написав у своєму Twitter з нагоди спільного візиту до Києва із прем'єрами Чехії та Польщі Петро Фіалою і Матеушем Моравецьким.



"Україна - європейська країна. Кожен шлях в Україні - це європейський шлях. Незабаром це також стане шляхом всього ЄС", - йдеться у дописі міністра.



За його словами, останні два роки велися здебільшого теоретичні дебати щодо великих європейських цінностей. Тепер стало зрозуміло, що ці фундаментальні європейські цінності насправді існують, і європейці в Україні захищають їх ціною власного життя.



"На даний момент, якщо говорити про наші цінності, то на всьому континенті немає жодної країни, більш європейської, ніж Україна. Спасибі вам за те, що не лише захищаєте свою Батьківщину та Європу як територію, а захищаєте саму серцевину європейських цінностей і наш спосіб життя. Ваша боротьба - це наша боротьба, і разом ми переможемо", - написав Янез Янша.



Together with @MorawieckiM & @P_Fiala we want to bring a message to ????????. Ukraine is an European country. Every path in ???????? is an European path. Soon, it will be an #EU path, too. For last two years we have been discussing on large #Europeanvalues. Mostly a theoretical debate. 1/4 — Janez Janša (@JJansaSDS) March 15, 2022

Нагадаємо, 15 березня прем'єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії відвідали Київ для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і головою уряду Денисом Шмигалем.