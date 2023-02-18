Кожен удар РФ по Україні матиме юридичні наслідки, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія відповість за кожен злочин
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"За цей тиждень ми досягли вагомих сигналів від наших партнерів і конкретних домовленостей щодо неминучості притягнення Росії до відповідальності за агресію і терор проти нашої держави і народу. Кожен російський удар по Харкову і області, по Сумщині і Донеччині, по Хмельницькому, Нікополю і кожному куточку нашої України – матимуть для держави-терориста конкретні юридичні наслідки", - сказав президент України.
За словами Зеленського, мова йде не лише про повномасштабне вторгнення, а про війну, яка триває з 2014 року.
"І це стосується не лише того зла, яке Росія принесла від 24 лютого, але й від 2014 року. Ми все пам’ятаємо. Пам’ятаємо Іловайськ, пам’ятаємо Донецький аеропорт, пам’ятаємо бої за Дебальцеве та кожен удар проти нашого народу. Ми маємо відновити справедливість. І ми зробимо це. Зробимо разом з усім цивілізованим світом", - йдеться у відеозверненні Володимира Зеленського.
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