Кожна друга перевірена АЗС в Україні працює без дозволів у сфері поводження з відходами, - Держекоінспекція

Про це повідомила пресслужба Державної екологічної інспекції.



Згідно з повідомленням, близько 45% перевірених Держекоінспекцією АЗС не мають дозволів на забруднюючі викиди або висновку з оцінки впливу на довкілля.



Крім того, за словами голови Державної екологічної інспекції Андрія Мальованого, на 40% підприємств, що здійснюють торгівлю пальним, виявлені порушення у сфері поводження з відходами, а ще на 20% - порушення в частині водокористування.



"Загалом в результаті 828 перевірок складено 932 протоколи щодо порушення природоохоронного законодавства. 13 матеріалів за фактами, що містять ознаки кримінальних злочинів, передано до правоохоронних органів", - цитує пресслужба слова Мальованого.



Він зазначив, що велика кількість АЗС ігнорує вимоги законодавства у сфері захисту довкілля. Як наслідок - ґрунти та вода забруднюються нафтопродуктами, якість повітря погіршується через наднормативні викиди.



При цьому посадовець зауважив, що штрафи за такі порушення залишаються дуже низькими та абсолютно недієвим важелем впливу на підприємства та їх подальшу екологізацію.



Так, Мальований додав, що наразі фахівці Держекоінспекції спільно з колегами з Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів підготували законопроєкт, яким передбачається внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення для посилення відповідальності за більшість екологічних злочинів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb