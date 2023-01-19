Про під час брифінгу в Вашингтоні заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Укрінформ.

"Коли йдеться про інші країни, президент вважає, що кожна держава може і має приймати власні суверенні рішення щодо того, які кроки допомоги у сфері безпеки, а також яке обладнання вони можуть надати Україні", - зазначила представниця адміністрації.

Окрім того, вона позитивно прокоментувала заяву Німеччини про передачу Україні БМП і батареї ППО Patriot та передачу танків Challenger Великою Британією.

"Ми побачили неймовірну солідарність націй у всьому світі на підтримку України",- підкреслила Жан-П’єр.

Раніше ЗМІ повідомили, що канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом висунув умову для постачання німецьких танків Leopard 2 Україні. Цією умовою є вимога до Вашингтона також ухвалити рішення про постачання своїх танків Abrams.

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