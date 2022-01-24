Кожна третя дитина в Україні не має щеплення від поліомієліту, ліків від цієї хвороби не існує, - ЮНІСЕФ
Голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін повідомив, що єдиним захистом від поліомієліту, який може спричинити параліч на все життя, є вакцинація, однак кожна третя дитина в Україні не отримала щеплення від хвороби
Про це повідомляє Укрінформ.
"Кожна третя дитина в Україні не вакцинована від поліомієліту, другий факт - ліків від поліомієліту не існує. Єдиний захист - це вакцинація. Якщо дитина не вакцинована або вакцинована не повністю, вона має ризик отримати параліч, з яким буде жити все життя”, - наголосив Шахін.
Він додав, що на прикладі COVID-19 уже зрозуміло, що один випадок захворювання швидко переростає у більшу кількість випадків та поширюється між людьми. І це особливо небезпечно у випадку з такою інфекцією, як поліомієліт.
"Це дуже серйозна загроза. Навряд чи ви хочете спостерігати, як (дитина, - ред.) буде жити все життя з паралічем. Один випадок - це вже забагато, як тільки виникає один, буде більше", - сказав Шахін.
Видання передає, що представник ВООЗ Шахін Хусейнов розповів, що через глобальну міграцію у світі віруси поширюються швидше та легше, і ними заражаються невакциновані діти.
За інформацією ВООЗ знизити поширеність поліомієліту в світі вдалося завдяки вакцинації. У минулому 2021 році у світі зафіксували чотири випадки поліовірусу, у той час як 30 років тому підтверджували 350 тис. випадків захворювання на рік.
- Як повідомлялося раніше, 24 січня лабораторія ВООЗ зафіксувала ще один випадок поліомієліту в Україні.
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