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Кожна третя дитина в Україні не має щеплення від поліомієліту, ліків від цієї хвороби не існує, - ЮНІСЕФ

24 січня, 2022 понедiлок
18:02
Суспільство поліомієліт

Голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін повідомив, що єдиним захистом від поліомієліту, який може спричинити параліч на все життя, є вакцинація, однак кожна третя дитина в Україні не отримала щеплення від хвороби

Про це повідомляє Укрінформ.

"Кожна третя дитина в Україні не вакцинована від поліомієліту, другий факт - ліків від поліомієліту не існує. Єдиний захист - це вакцинація. Якщо дитина не вакцинована або вакцинована не повністю, вона має ризик отримати параліч, з яким буде жити все життя”, - наголосив Шахін.

Він додав, що на прикладі COVID-19 уже зрозуміло, що один випадок захворювання швидко переростає у більшу кількість випадків та поширюється між людьми. І це особливо небезпечно у випадку з такою інфекцією, як поліомієліт.

"Це дуже серйозна загроза. Навряд чи ви хочете спостерігати, як (дитина, - ред.) буде жити все життя з паралічем. Один випадок - це вже забагато, як тільки виникає один, буде більше", - сказав Шахін.

Видання передає, що представник ВООЗ Шахін Хусейнов розповів, що через глобальну міграцію у світі віруси поширюються швидше та легше, і ними заражаються невакциновані діти. 

За інформацією ВООЗ знизити поширеність поліомієліту в світі вдалося завдяки вакцинації. У минулому 2021 році у світі зафіксували чотири випадки поліовірусу, у той час як 30 років тому підтверджували 350 тис. випадків захворювання на рік.
 

 
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