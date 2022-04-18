Кожна затримка зброї - це дозвіл для РФ вбивати українців, - Зеленський

Про це сказав у відеозверненні президент Володимир Зеленський, передає Еспрeсо.TV.



"Завершився вже 53-ій день війни, і по деяких пунктах у наших запитах зброї ми очікуємо відповідей 53 дні. А деякі відповіді формулюються так, що постачання може розпочатися хіба що у травні. Я прямо кажу в таких випадках: кожна затримка зброї, кожне політичне затягування – це дозвіл Росії забирати життя українців. Саме так Росія це трактує. Саме так не повинно бути в реальності", - зазначив президент.

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