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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Кожного з російських генералів можна називати сирійським м’ясником, - радник міністра МВС Денисенко
Ексклюзив

Кожного з російських генералів можна називати сирійським м’ясником, - радник міністра МВС Денисенко

11 жовтня, 2022 вiвторок
16:35
війна з Росією Сергій Суровікін

Радник міністра МВС Вадим Денисенко зауважив, що через Сирію пройшов весь генералітет російської армії

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Усі російські генерали керували напрямками у Сирії протягом останніх років. Кожного з російських генералів можна називати сирійським м’ясником. У них в голові лише одна стратегія, у них немає ніякої іншої логіки окрім спроби знищувати міста. Те, що вони робили у Маріуполі, те, що вони намагаються робити у Миколаєві та Запоріжжі - це єдина стратегія яка у них є", - пояснив Денисенко.

За його словами, російська стратегія полягає у тому, щоб максимально закидати снарядами місто, спробувати знищити місто, подавити противника неймовірною кількістю жертв та рухатися далі.

"Щодо всієї України, то це неймовірно складне завдання для РФ та майже нереалістичне, тому що у них немає великої кількості високоточної зброї", - додав Денисенко.

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