Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Усі російські генерали керували напрямками у Сирії протягом останніх років. Кожного з російських генералів можна називати сирійським м’ясником. У них в голові лише одна стратегія, у них немає ніякої іншої логіки окрім спроби знищувати міста. Те, що вони робили у Маріуполі, те, що вони намагаються робити у Миколаєві та Запоріжжі - це єдина стратегія яка у них є", - пояснив Денисенко.

За його словами, російська стратегія полягає у тому, щоб максимально закидати снарядами місто, спробувати знищити місто, подавити противника неймовірною кількістю жертв та рухатися далі.

"Щодо всієї України, то це неймовірно складне завдання для РФ та майже нереалістичне, тому що у них немає великої кількості високоточної зброї", - додав Денисенко.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 13 жовтня зустрінеться в Астані з російським диктатором Володимиром Путіним, аби обговорити пропозиції Анкари стосовно українсько-російських переговорів

Українські спецпризначенці на півдні захопили позиції рашистів та виявили на них боєприпаси китайського виробництва

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



