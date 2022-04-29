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Країнам ЄС із бюджету Євросоюзу виділили $3,7 млрд для допомоги українським біженцям

29 квітня, 2022 п'ятниця
10:26
біженці з України ЄС Україна

Європейська комісія повідомила, що країни-члени ЄС отримали з бюджету ЄС загалом 3,5 млрд євро (3,7 млрд доларів), щоб впоратись з потоком вимушено переселених людей з України

Про це пише видання Anadolu Agency. 

"Комісія виплатила понад 3,5 мільярда євро авансових платежів державам-членам, щоб допомогти їм керувати прибуттям людей, які рятуються від війни в Україні",- йдеться у заяві.

Гроші надійшли як попереднє фінансування з програм, які були передбаченні для відновлення після пандемії. Допомогу скерували після поправки до бюджету ЄС, яка була затверджена раніше цього місяця.

Найбільше біженців прибули у країни, які розміщені поруч з Україною. Польща отримала понад 562 млн євро, а Румунія та Угорщина отримали 450 млн євро та 300 млн євро відповідно. Для Чехії та Словаччини скерували 284 млн євро та 209 млн євро відповідно. Італії та Іспанії, які є популярними напрямками через значні українські громади, було виплачено 452 мільйони євро та 434 мільйони євро.

Відповідно до Директиви ЄС про тимчасовий захист, громадяни України мають право на захист у будь-якій державі-члені ЄС. Програма передбачає право на роботу, проживання, освіту, соціальні виплати та медичну допомогу щонайменше на рік, з можливим продовженням на два роки. За даними видання, наразі в Євросоюзі перебувають понад 4 млн вимушено переселених людей з України.

  • У Польщі з початку повномасштабної війни, яку Росія розгорнула проти України, офіційно працевлаштувалися близько 100 тис. українців.
  • Понад 4 тисяч американців подали заявки на спонсорування українців, які бажають приїхати до Штатів, у рамках програми "Єднаймося для України".
  • Європейська служба банківського нагляду дозволила банкам спростити перевірки біженців з України при відкритті їм рахунків.
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