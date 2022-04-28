У Польщі з початку повномасштабної війни офіційно працевлаштувалися 100 тис. українців, - польське Мінсоцполітики

Про це повідомляє видання РАР з посиланням на міністерку сім’ї і соціальної політики Польщі Марлену Малонг.



За словами Малонг, уряд Республіки Польща готує черговий пакет рішень, який спростить українським біженцям доступ до польського ринку праці та дозволить їм активніше працевлаштовуватися на території країни.

Міністерка додала, що громадяни України можуть скористатися навчанням, стажуванням та спеціальними ваучерами, які готують державні служби зайнятості.



За її даними, у Польщі офіційно працевлаштувалися близько 100 тис. українців.



"Ми дуже щасливі, бо це свідчить про те, що ці люди готові працювати, що вони хочуть залишатися з нами довше", - каже Малонг.



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