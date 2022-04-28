Понад 4 тисячі американців подали заявки на спонсорство українських біженців у США
За два дні понад 4 тисяч американців подали заявки на спонсорування українців, які бажають приїхати до Штатів, у рамках програми "Єднаймося для України"
Про це 27 квітня повідомив представник Служби громадянства та імміграції США у CNN.
"Було подано більш як 4000 заявок на спонсорування українців, які бажають приїхати до Сполучених Штатів протягом 48 годин після того, як адміністрація Байдена запустила платформу", – йдеться в повідомленні.
Відомо, що спонсори повинні пройти власну перевірку безпеки та заявити про фінансову підтримку.
"Кількість осіб, яких може спонсорувати людина чи група, не обмежена, але представники оцінюватимуть кошти та можливості для підтримки українців", – додали в адміністрації.
Зазначимо, що по цій програмі українці отримають право на в’їзд в США строком до 2 років з правом на подання документів на працевлаштування в США.
- Раніше повідомляли, що 25 квітня у США запустили вебсайт для людей, які хочуть стати спонсором для вимушено переселених людей з України.
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