Понад 4 тисячі американців подали заявки на спонсорство українських біженців у США

Про це 27 квітня повідомив представник Служби громадянства та імміграції США у CNN.



"Було подано більш як 4000 заявок на спонсорування українців, які бажають приїхати до Сполучених Штатів протягом 48 годин після того, як адміністрація Байдена запустила платформу", – йдеться в повідомленні.



Відомо, що спонсори повинні пройти власну перевірку безпеки та заявити про фінансову підтримку.



"Кількість осіб, яких може спонсорувати людина чи група, не обмежена, але представники оцінюватимуть кошти та можливості для підтримки українців", – додали в адміністрації.



Зазначимо, що по цій програмі українці отримають право на в’їзд в США строком до 2 років з правом на подання документів на працевлаштування в США.

Раніше повідомляли, що 25 квітня у США запустили вебсайт для людей, які хочуть стати спонсором для вимушено переселених людей з України.