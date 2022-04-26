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У США запустили платформу, на якій американці можуть подавати заявки на спонсорство біженців з України

26 квітня, 2022 вiвторок
13:56
біженці з України США

25 квітня у США запустили вебсайт для людей, які хочуть стати спонсором для вимушено переселених людей з України

Про це пише BBC. 

За даними видання, минулого тижня Міністерство внутрішньої безпеки оголосило про ініціативу "Єдність для України", яка дозволяє американцям фінансово спонсорувати українських біженців.

Платформа доступна лише для потенційних спонсорів у США. Вона містить посилання на форми, які підтверджують фінансову здатність людини бути спонсором.

США запустило нову програму для прийому вимушено переселених людей з України. З 25 квітня біженцям потрібен фінансовий спонсор у країні. Це може бути людина або ж організація.

У США заявили, що українці, які прибули, не проходитимуть звичайний процес біженців, а натомість отримають гуманітарне умовно-дострокове звільнення, що дозволить їм залишатися в США протягом двох років.

Близько 15 000 українців, у яких не було належних документів, які посвідчують особу, прибули на кордони США за останні три місяці,  про це анонімно повідомив CBS News високопоставлений американський чиновник.

  • Нагадаємо, президент США заявив, що причинами глобальної економічної кризи, а також підвищення цін на пальне й продукти харчування є Путін і COVID-19.
  • США споряджають до України Stinger, Javelin та інші військові поставки.
  • Державний департамент США збирається повертати дипломатів в Україну вже з цього тижня, президент Джо Байден найближчим часом номінує кандидатуру на посла в Україні.
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США
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