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Головна війна з Росією США споряджають до України Stinger, Javelin та інші військові поставки, - Пентагон

США споряджають до України Stinger, Javelin та інші військові поставки, - Пентагон

25 квітня, 2022 понедiлок
15:10
війна з Росією

Міноборони США оприлюднило відео спорядження до України поставок з військовою допомогою, серед яких – Stinger та Javelin

Про це Міноборони США повідомило у "Твіттер".

"Наші пілоти Повітряних сил США готують вантаж із боєприпасами, що містять зенітні комплекси Stinger, протитанкові ракетні комплекси Javelin та інше обладнання, яке планують відправити в Україну, на базі Військово-повітряних сил у місті Дувр у квітні 2022 року", – йдеться у повідомленні.

 
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військова допомога США Україні
США
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