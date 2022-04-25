США споряджають до України Stinger, Javelin та інші військові поставки, - Пентагон

Про це Міноборони США повідомило у "Твіттер".



"Наші пілоти Повітряних сил США готують вантаж із боєприпасами, що містять зенітні комплекси Stinger, протитанкові ракетні комплекси Javelin та інше обладнання, яке планують відправити в Україну, на базі Військово-повітряних сил у місті Дувр у квітні 2022 року", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Пентагон шукає нові шляхи для промисловості США, щоб створити ще більше потрібної зброї для України.

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