США споряджають до України Stinger, Javelin та інші військові поставки, - Пентагон
Міноборони США оприлюднило відео спорядження до України поставок з військовою допомогою, серед яких – Stinger та Javelin
Про це Міноборони США повідомило у "Твіттер".
"Наші пілоти Повітряних сил США готують вантаж із боєприпасами, що містять зенітні комплекси Stinger, протитанкові ракетні комплекси Javelin та інше обладнання, яке планують відправити в Україну, на базі Військово-повітряних сил у місті Дувр у квітні 2022 року", – йдеться у повідомленні.
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