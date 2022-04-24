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Головна біженці з України З 25 квітня для українських біженців, які шукають притулку у США, запрацює нова програма гуманітарного захисту

З 25 квітня для українських біженців, які шукають притулку у США, запрацює нова програма гуманітарного захисту

24 квітня, 2022 неділя
23:43
біженці з України біженці із України на кордоні Мексики та США

США запускає нову програму для прийому вимушено переселених людей з України. З 25 квітня біженцям потрібен фінансовий спонсор у країні. Це може бути людина або ж організація

Про це пише ABC7. 

У США очікують прийняти до 100 000 біженців. Поки, більшість евакуйованих перетнули південний кордон країни. Видання повідомляє, що у Тіхуані (Мексика) очікують перетину кордону з США тисячі людей. На місцях допомагають волонтери.

Зазначають, що до Сполучених Штатів прибуло близько 15 тисяч українських біженців. Очікують, що з понеділка, 25 квітня, ця цифра збільшиться. Саме тоді почне діяти нова програма, яка впорядковує заявки для українських біженців. Додають, що чиновники почнуть відмовляти евакуйованим на південному кордоні.

"Їм довелося почекати, але з точки зору оформлення документів та вимог – це не було так суворо, як нова система", – сказав Ігор Марков, директор некомерційної організації Nova Ukraine.

Нова система вимагає, щоб українські біженці мали фінансового спонсора в США, громадянина або неурядову організацію, яка може їх розмістити та підтримувати.

"Я думаю, людям із родичами в США це не буде складно, але, звичайно, для тих, у кого в США нікого немає, це буде для них нездоланною перешкодою", – сказав Марков.

  • Нагадаємо, Нью-Йорк виділить 2 млн доларів з міського бюджету для надання допомоги громадянам України, які проживають у місті, в тому числі біженцям, що рятуються від російського вторгнення.
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