З 25 квітня для українських біженців, які шукають притулку у США, запрацює нова програма гуманітарного захисту

Про це пише ABC7.



У США очікують прийняти до 100 000 біженців. Поки, більшість евакуйованих перетнули південний кордон країни. Видання повідомляє, що у Тіхуані (Мексика) очікують перетину кордону з США тисячі людей. На місцях допомагають волонтери.



Зазначають, що до Сполучених Штатів прибуло близько 15 тисяч українських біженців. Очікують, що з понеділка, 25 квітня, ця цифра збільшиться. Саме тоді почне діяти нова програма, яка впорядковує заявки для українських біженців. Додають, що чиновники почнуть відмовляти евакуйованим на південному кордоні.



"Їм довелося почекати, але з точки зору оформлення документів та вимог – це не було так суворо, як нова система", – сказав Ігор Марков, директор некомерційної організації Nova Ukraine.



Нова система вимагає, щоб українські біженці мали фінансового спонсора в США, громадянина або неурядову організацію, яка може їх розмістити та підтримувати.



"Я думаю, людям із родичами в США це не буде складно, але, звичайно, для тих, у кого в США нікого немає, це буде для них нездоланною перешкодою", – сказав Марков.

Нагадаємо, Нью-Йорк виділить 2 млн доларів з міського бюджету для надання допомоги громадянам України, які проживають у місті, в тому числі біженцям, що рятуються від російського вторгнення.