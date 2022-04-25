Держдеп починає повертати дипломатів в Україну, Байден номінує послом США Бріджит Брінк

Про це йдеться у комюніке Держдепу за підсумками візиту держсекретаря та міністра оборони до Києва, пише "Європейська правда".



"Під час зустрічі держсекретар Блінкен повідомив, що президент Байден номінує Бріджит Брінк, чинного посла США у Словаччині, на посаду нового посла США в Україні. Якщо її кандидатуру затвердять, Бріджит Брінк віддано очолюватиме нашу місію в Україні… Завдяки десятиріччям досвіду, це - чудова кандидатура для таких часів в історії України", – йдеться у повідомленні.



Зараз Брінк очолює дипломатичну місію США у Словаччині. Раніше вона працювала старшим радником та заступником помічника держсекретаря у Бюро у справах Європи та Євразії Держдепу. Бріджит Брінк в різні часи займала посади заступника глави дипмісії США в Ташкенті та Тбілісі.



Штати також цього тижня почнуть вертати дипломатів в Україну.

"Зростаюча присутність США демонструє нашу підтримку і є частиною прагнення США повернути дипломатів до посольства у Києві якнайшвидше", - додають у комюніке.

Нагадаємо, у Пентагоні вірять, що Україна здатна виграти війну проти Росії.

24 квітня до Києва прибули держсекретар Ентоні Блінкен і Ллойд Остін.

25 квітня Володимир Зеленський заявив, що у ході переговорів з Ентоні Блінкеном та Ллойдом Остіном йшлося про допомогу ЗСУ, фінансову підтримку, посилення санкцій проти РФ і безпекові гарантії Україні.

25 квітня Ентоні Блінкен висловив переконання, що незалежна Україна існуватиме значно довше, ніж перебуватиме при владі російський диктатор Володимир Путін.

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