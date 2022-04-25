Держдеп починає повертати дипломатів в Україну, Байден номінує послом США Бріджит Брінк
Державний департамент США збирається повертати дипломатів в Україну вже з цього тижня, президент Джо Байден найближчим часом номінує кандидатуру на посла в Україні
Про це йдеться у комюніке Держдепу за підсумками візиту держсекретаря та міністра оборони до Києва, пише "Європейська правда".
"Під час зустрічі держсекретар Блінкен повідомив, що президент Байден номінує Бріджит Брінк, чинного посла США у Словаччині, на посаду нового посла США в Україні. Якщо її кандидатуру затвердять, Бріджит Брінк віддано очолюватиме нашу місію в Україні… Завдяки десятиріччям досвіду, це - чудова кандидатура для таких часів в історії України", – йдеться у повідомленні.
Зараз Брінк очолює дипломатичну місію США у Словаччині. Раніше вона працювала старшим радником та заступником помічника держсекретаря у Бюро у справах Європи та Євразії Держдепу. Бріджит Брінк в різні часи займала посади заступника глави дипмісії США в Ташкенті та Тбілісі.
Штати також цього тижня почнуть вертати дипломатів в Україну.
"Зростаюча присутність США демонструє нашу підтримку і є частиною прагнення США повернути дипломатів до посольства у Києві якнайшвидше", - додають у комюніке.
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