Європейські банки можуть спростити перевірки для відкриття рахунків біженцям з України
Європейска служба банківського нагляду дозволила банкам спростити перевірки біженців з України при відкритті їм рахунків
Про це повідомила Європейська служба банківського нагляду, яка виступає регулятором банківського сектору в ЄС.
Регулятор дозволив європейським банкам адаптувати свої заходи з перевірки щодо відмивання коштів так, щоб українські біженці отримали доступ до фінансової системи ЄС та могли відкрити основні банківські рахунки.
Так, банки можуть не вимагати паспорт при відкритті рахунку, а натомість враховувати інші документи, що підтверджують – потенційний клієнт є українським біженцем. А частину перевірок фінансові установи можуть відкласти.
Однак регулятор застерігає банки бути пильними відносно ознак підсанкційних клієнтів або намагань приховування бенефіціару бізнесу.
Нагадаємо, криптобіржа запустила картку для біженців з України і нараховуватиме їм по $75 протягом трьох місяців.
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