Європейські банки можуть спростити перевірки для відкриття рахунків біженцям з України

Про це повідомила Європейська служба банківського нагляду, яка виступає регулятором банківського сектору в ЄС.



Регулятор дозволив європейським банкам адаптувати свої заходи з перевірки щодо відмивання коштів так, щоб українські біженці отримали доступ до фінансової системи ЄС та могли відкрити основні банківські рахунки.



Так, банки можуть не вимагати паспорт при відкритті рахунку, а натомість враховувати інші документи, що підтверджують – потенційний клієнт є українським біженцем. А частину перевірок фінансові установи можуть відкласти.



Однак регулятор застерігає банки бути пильними відносно ознак підсанкційних клієнтів або намагань приховування бенефіціару бізнесу.



Нагадаємо, криптобіржа запустила картку для біженців з України і нараховуватиме їм по $75 протягом трьох місяців.



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