Країни Азії посилюють карантини через штам COVID-19 "Дельта"
Бангладеш 1 липня запровадив локдаун через те, що штам коронавірусу "Дельта" призвів до спалаху у країнах Азії
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Для контролю за дотриманням обмежень уряд залучив армію і поліцію. У Бангладеш будуть зачинені всі магазини і офіси, населенню рекомендують залишатися вдома.
Уряд дозволив працювати фабрикам з пошиття одягу, які працюють в головній сфері експорту країни, якщо вони будуть дотримуватися протоколів.
Десятки тисяч мігрантів залишили столицю Бангладеш Дакку напередодні локдауну.
Індонезія оголосила про запровадження обмежень від 2 липня на тлі зростання числа випадків COVID-19. Малайзія перебуває під повним локдауном із 1 червня, про обмеження оголосив Таїланд.
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