Країни Азії посилюють карантини через штам COVID-19 "Дельта"

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Для контролю за дотриманням обмежень уряд залучив армію і поліцію. У Бангладеш будуть зачинені всі магазини і офіси, населенню рекомендують залишатися вдома.

Уряд дозволив працювати фабрикам з пошиття одягу, які працюють в головній сфері експорту країни, якщо вони будуть дотримуватися протоколів.



Десятки тисяч мігрантів залишили столицю Бангладеш Дакку напередодні локдауну.

Індонезія оголосила про запровадження обмежень від 2 липня на тлі зростання числа випадків COVID-19. Малайзія перебуває під повним локдауном із 1 червня, про обмеження оголосив Таїланд.