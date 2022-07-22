Про це інформує у твітері президент Румунії Клаус Йоганніс.

"Разом з Гітанасом Науседою, Каєю Каллас, Кріш’янісом Каріньшем і Матеушем Моравецьким відправили листа до інституцій ЄС щодо необхідності популяризації європейської історії та пам’яті в ЄС, що має стати частиною національних освітніх програм усіх держав-членів", - йдеться у твіті.

У документі лідери пʼятьох держав засуджують тоталітарні режими ХХ століття – нацизм і комунізм, а також проводять паралелі із ситуаціями в радянській та сучасній Росії, яка "ніколи не засудила злочини совєтів, а її нинішнє керівництво прямо толерує і навіть з ентузіазмом підтримує радянську спадщину".

"Без точного, чесного й всеосяжного оцінювання минулого ми не зможемо запобігти подальшим злочинам на нашому континенті або розслідувати ті, що нині відбуваються в Україні", – зазначається в листі.

Лідери країн пропонують Євросоюзу на основі уже створеної Платформи європейської пам’яті та совісті створити Пан’європейський меморіал жертвам тоталітаризму в Брюсселі, що "стало б украй важливим кроком для забезпечення належної пам’яті злочинів, скоєних тоталітарними режимами, включно з радянським".