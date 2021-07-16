Країни ЄС самі вирішуватимуть, чи пускати на свою територію українців з COVID-сертифікатами

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив провідний експерт МОЗ у боротьбі з коронавірусом Сергій Дубров, передає "УНІАН".



"Ковідні сертифікати, ті, що зараз в додатку "Дія", для тих, хто встиг їх отримати, оскільки вони тестуються, дійсно містять інформацію про номер паспорта і про назву вакцини, якою вакцинувалися, інформацію, коли вакцинувалися, і термін дії сертифіката. Але поки цей сертифікат не дає права вільно подорожувати в країни ЄС. Треба дивитися на сайті МЗС конкретно по кожній країні", - зазначив Дубров.



Також він додав, що ряд країн дійсно дозволяє вакцинованим українцям з метою туризму відвідувати країни.

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