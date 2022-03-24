Країни ЄС ймовірно дозволять обмінювати українську гривню за курсом Нацбанку України, - Reuters

Про це пише Reuters.



Угода спрямована на те, щоб допомогти мільйонам українських біженців, які втекли від російського вторгнення, утримувати себе, обмінюючи гроші на валюту країни, де вони перебувають.



Проєкт документа, який побачило Reuters, мають ухвалити уряди ЄС і діятиме він, для всіх біженців, які перебувають під тимчасовим захистом ЄС, наданим українцям на початку березня.



Також планують встановити максимальний ліміт обміну гривневих банкнот. Для однієї людини - не більше 10 000 гривень. (Цифра може змінитися, йдеться у проєкті).



Перерахунок у валюти ЄС буде здійснюватися без зборів і відбуватись за курсом, що встановив Нацбанк України. (Офіційний курс гривні зафіксований на 24.02, грн/євро - 32,138)



Схема повинна діяти щонайменше три місяці. Кожна країна ЄС створить власну систему, щоб кожен біженець обмінював максимальну суму лише один раз.

Нагадаємо, Нацбанк збільшив добовий ліміт на зняття валюти в Україні більше, як втричі.

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