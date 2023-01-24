Країни G7 підтвердили підтримку енергетичного сектора України на тлі російських атак

Про це йдеться в повідомленні державного департаменту США.

Стало відомо, що на зустрічі, яку очолювали держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші, обговорювались поточні зусилля з прискорення поставок енергетичного обладнання в Україну.

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"G7 взяла на себе зобов'язання продовжувати тісну координацію з метою надання обладнання та гуманітарної допомоги цієї зими, закупівлі необхідної інфраструктури та підтримки довгострокового бачення України щодо модернізації та декарбонізації її енергетичної системи та інтеграції з європейською системою", – йдеться в повідомленні.

Окрім цього, додається, що Блінкен окремо наголосив на твердому зобов'язанні Сполучених Штатів підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Станом на 22 січня було відомо, що понад 150 міст і сіл в Херсонській області не мають енергопостачання, це сталося внаслідок щоденних російських обстрілів.

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