Країни G7 підтвердили підтримку енергетичного сектора України на тлі російських атак
Представники країн G7 у вівторок провели зустріч спільно з партнерами, на якій обговорили подальшу підтримку енергетичного сектора України
Про це йдеться в повідомленні державного департаменту США.
Стало відомо, що на зустрічі, яку очолювали держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші, обговорювались поточні зусилля з прискорення поставок енергетичного обладнання в Україну.
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"G7 взяла на себе зобов'язання продовжувати тісну координацію з метою надання обладнання та гуманітарної допомоги цієї зими, закупівлі необхідної інфраструктури та підтримки довгострокового бачення України щодо модернізації та декарбонізації її енергетичної системи та інтеграції з європейською системою", – йдеться в повідомленні.
Окрім цього, додається, що Блінкен окремо наголосив на твердому зобов'язанні Сполучених Штатів підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
- Станом на 22 січня було відомо, що понад 150 міст і сіл в Херсонській області не мають енергопостачання, це сталося внаслідок щоденних російських обстрілів.
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