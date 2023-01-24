Ближче до весни росіяни можуть зменшити обстріли обʼєктів енергетичної інфраструктури, - ексміністр енергетики Оржель
Ексміністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель переконаний, що кількість російських ракетних ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури може зменшитись навесні
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Всі помітили, що, коли погода на вулиці відносно тепла, то графіки відключень електроенергії стають більш адекватними й споживачі менше часу знаходяться без електрики. Це ті ліміти, які розповсюджуються на всі області. Саме тому ситуація з постачанням електроенергії для споживачів покращується", - пояснив Оржель.
Ексміністр енергетики вважає, що навесні росіяни можуть зменшити кількість ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури.
"Ми розуміємо, що з настанням тепла та весни ситуація з відключеннями буде покращуватись. І головне, що для росіян зникне аргумент бити по обʼєктах енергетичної інфраструктури. Оскільки результат таких ударів буде набагато знижений. Проте лютий та березень все ще залишаються періодом найбліьшого навантаження на енергетичну систему", - додав він.
- В Укренерго нагадували, що через російську атаку на українську енергосистему 14 січня пошкоджено теплові електростанції, дефіцит потужності в системі все ще суттєвий.
- Станом на 22 січня понад 150 міст і сіл в Херсонській області донині не мають енергопостачання, це сталося внаслідок щоденних російських обстрілів.
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