Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Всі помітили, що, коли погода на вулиці відносно тепла, то графіки відключень електроенергії стають більш адекватними й споживачі менше часу знаходяться без електрики. Це ті ліміти, які розповсюджуються на всі області. Саме тому ситуація з постачанням електроенергії для споживачів покращується", - пояснив Оржель.

Ексміністр енергетики вважає, що навесні росіяни можуть зменшити кількість ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури.

"Ми розуміємо, що з настанням тепла та весни ситуація з відключеннями буде покращуватись. І головне, що для росіян зникне аргумент бити по обʼєктах енергетичної інфраструктури. Оскільки результат таких ударів буде набагато знижений. Проте лютий та березень все ще залишаються періодом найбліьшого навантаження на енергетичну систему", - додав він.