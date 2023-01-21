Укренерго: атака РФ 14 січня пошкодила теплові електростанції, дефіцит в енергосистемі лишається суттєвим
Через російську атаку на українську енергосистему 14 січня пошкоджено теплові електростанції, дефіцит потужності в системі все ще суттєвий
Про це звітували в НЕК "Укренерго".
Зазначається, що споживання електроенергії 20 січня залишається на рівні попередньої доби, однак дефіцит потужності в системі все ще суттєвий.
"Виведений в аварійний ремонт один з блоків на тепловій електростанції, що зменшило загальні обсяги виробництва електроенергії. Внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа", - пояснили в Укренерго та додали: "Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій".
Компанія довела до всіх областей зменшені ліміти споживання, що діють цілодобово: у разі їхнього перевищення будуть застосовані відключення електроенергії.
"Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.
Також у прифронтових районах Донеччини є пошкодження у мережах оператора системи передачі", - резюмували в пресслужбі.
- Нагадаємо, 15 січня Гендиректор YASNO Сергій Коваленко розповів, що наразі через серйозні пошкодження не працює частина ТЕС, енергодефіцит величезний, скільки триватиме ремонт - не відомо.
- В опитуванні Центру Разумкова 43% українців зазначили, що відсутність електроенергії досить чи дуже сильно впливає на їхнє життя.
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