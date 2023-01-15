Дефіцит генерації в енергосистемі величезний. Низка українських ТЕС не працює, - керівник YASNO Коваленко
Гендиректор YASNO Сергій Коваленко розповів, що наразі через серйозні пошкодження не працює частина ТЕС, енергодефіцит величезний, скільки триватиме ремонт - не відомо
Про це ввечері у неділю, 15 січня 2023 року, він написав у facebook.
"Дефіцит генерації в енергосистемі після атаки величезний. Низка ТЕС не працює через серйозні пошкодження. Прогнозувати терміни відновлення поки що зарано. Як довго триватимуть ремонти - поки невідомо", - йдеться у повідомленні.
Він також зазначив, що в Укренерго були змушені значно обмежити обсяги споживання по всій Україні та в Києві зокрема.
"Руйнування є значними. Всі енергетики працюють над відновленням, але нам потрібно бути готовими до того, що відключення можуть бути тривалими", - пише Коваленко.
Він пояснив, що оператори систем розподілу мають дотримуватися цих обмежень, щоб не погіршити стан системи, але критична інфраструктура має бути заживлена, тож застосовуються аварійні відключення.
- Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що потрібно готуватися до "важких днів" після масованої ракетної атаки на Україну 14 січня. Можливі аварійні відключення світла.
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