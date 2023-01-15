Про це ввечері у неділю, 15 січня 2023 року, він написав у facebook.

"Дефіцит генерації в енергосистемі після атаки величезний. Низка ТЕС не працює через серйозні пошкодження. Прогнозувати терміни відновлення поки що зарано. Як довго триватимуть ремонти - поки невідомо", - йдеться у повідомленні.

Він також зазначив, що в Укренерго були змушені значно обмежити обсяги споживання по всій Україні та в Києві зокрема.

"Руйнування є значними. Всі енергетики працюють над відновленням, але нам потрібно бути готовими до того, що відключення можуть бути тривалими", - пише Коваленко.

Він пояснив, що оператори систем розподілу мають дотримуватися цих обмежень, щоб не погіршити стан системи, але критична інфраструктура має бути заживлена, тож застосовуються аварійні відключення.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що потрібно готуватися до "важких днів" після масованої ракетної атаки на Україну 14 січня. Можливі аварійні відключення світла.

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