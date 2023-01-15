У ДТЕК попередили про "важкі дні" після масованої ракетної атаки РФ

Про це Дмитро Сахарук поінформував в етері телемарафону.

"Відбулося суттєве зменшення генерації. Частково як підготовка до обстрілів, але у зв'язку з тим, що пошкодження були значні, потрібно готуватися до важких днів, а можливо і тижнів, щоб мати можливість частково відновити те, що було пошкоджено", - заявив він.

За його словами, аварійні й планові відключення можуть "тривати не один день".

НЕК Укренерго опублікувало ранковий звіт про стан енергосистеми на 11:00 15 січня.

"Станом на 11:00 енергетична інфраструктура відновлюється після 12-го ракетного удару Росії, тривають ремонтні роботи на всіх пошкоджених обстрілами об’єктах", - мовиться в тексті.

Зазначається, що загарбники намагалися прицільно бити по блоках теплових електростанцій. Так, компанія знизила ліміти споживання для всіх областей через пошкодження обладнання.

"Через пошкодження обладнання вони припинили або знизили виробіток електроенергії, і в енергосистемі збільшився дефіцит. Це змусило дещо знизити ліміти споживання пропорційно для всіх областей. Обмеження діють протягом всієї доби. При їх перевищенні будуть застосовані аварійні відключення. Отже, для споживачів терміни відключень можуть збільшитись", - заявили в Укренерго.

Нагадаємо, у суботу, 14 січня, росіяни завдали ракетного удару по Києву, зафіксовані влучання за кількома адресами у Голосіївському та Дніпровському районах, в області пошкоджено 18 приватних будинків.

Тоді ж унаслідок обстрілу росіянами з "градів" і ствольної артилерії Авдіївки на Донеччині загинули троє людей.

14 січня військові РФ обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині, також постраждав об‘єкт критичної інфраструктури у Львівській області.

У суботу, 14 січня, російські терористи також обстріляли прикордонні райони Сумської області.

14 січня, російські терористи вдарили по Запорізькій області забороненими запалювальними снарядами.

У Марганецькій громаді атаками росіян пошкоджено лінію електропередачі, яка живить насоси водоканалу. Більш як 60 тис. сімей залишилися без води.

У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку, поранено щонайменше 73 людини, 21 загиблий.

14 січня, російська армія завдала ракетного удару по Кривому Розі, внаслідок якого є загиблий та поранений.

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