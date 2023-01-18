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Відключення світла сильно впливають на життя понад 40% українців, - опитування

18 січня, 2023 середа
17:29
Суспільство світло

В опитуванні Центру Разумкова 43% українців зазначили, що відсутність електроенергії досить чи дуже сильно впливає на їхнє життя

Про це мовиться на сайті Центру Разумкова, опитування проводила соціологічна служба організації протягом кінця грудня 2022 та завершила його на початку січня 2023 року.

Як показали результати, упродовж останніх трьох місяців до початку опитування у 73% респондентів відключали світло, як правило, більш як раз на день, у 14% - 1 раз, у 7% - кілька разів на тиждень, проте не щодня, у 1,5% - раз на тиждень, у 2% - менше ніж раз на тиждень, у 0,5% - раз на місяць, у 1% - ніколи або майже ніколи.

"Відповідаючи на запитання, наскільки сильно відключення електроенергії як у них вдома, так і в інших місцях, впливають на їх повсякденне життя, 19% опитаних відповідають "дуже сильно впливають", 24% - "досить сильно впливають", 35% - "помірно впливають", 8% - "слабо впливають", 4% - "взагалі не впливають", - поінформувала пресслужба.

Зазначається, що найбільше про вплив на життя відсутності електроенергії вдома повідомляли мешканці великих міст, а саме тих, де населення складає 100 тис. і більше. Фахівці відзначили: "49% (респондентів - ред.) відповіли, що ці відключення дуже сильно або досить сильно впливають на їх життя". 

Ліквідацію наслідків атак РФ по українській енергосистемі опитані українці оцінили так: низький рівень задоволення виголосили 14% (від 0 до 3 із 10 балів), високий (від 7 до максимальних 10 балів) - 55,5% опитаних.

"Оцінюючи справедливість і обґрунтованість відключення електроенергії різним споживачам (коли одним відключають частіше, а іншим - рідше), у тому районі, місцевості, де вони мешкають, за шкалою від нуля до 10-и, де 0 означає "повна відсутність справедливості і обґрунтованості", а 10 - "все цілком справедливо і обґрунтовано", в середньому респонденти оцінюють їх 6,1 балами. Низько оцінюють рівень справедливості та обґрунтованості відключення електроенергії різним споживачам (від 0 до 3 балів) 17% опитаних, високо (від 7 до 10 балів) — 44% опитаних", - додали фахівці.

Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій, Харківській областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській областях - лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі (коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами). Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичніі відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідкими російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

  • Нагадаємо, 15 січня Гендиректор YASNO Сергій Коваленко розповів, що наразі через серйозні пошкодження не працює частина ТЕС, енергодефіцит величезний, скільки триватиме ремонт - не відомо.

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Україна
Енергія
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