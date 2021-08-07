Країни G7 звинуватили Іран у атаці на танкер Mercer Street

Про це йдеться у заяві міністрів, оприлюдненій на сайті МЗС Німеччини.

Глави МЗС країн G7 констатували, що усі наявні докази однозначно вказують, що за атакою стоїть Іран.

"Ми, міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Італії, Японії, Канади, Великої Британії, США та верховний представник ЄС, віддані безпеці на морі і захисту торгового судноплавства. Ми закликаємо Іран припинити всю діяльність, несумісну з відповідними резолюціями Ради безпеки ООН, і закликаємо всі сторони відігравати конструктивну роль у сприянні миру і безпеки в регіоні", - йдеться в заяві.

У G7 назвали напад навмисним та цілеспрямованим і пообіцяли продовжити робити все для захисту всього судноплавства, яке має важливе значення для світової економіки.

Ізраїль, США і Велика Британія раніше звинуватили Іран у причетності до нападу 29 липня в Оманській затоці на танкер Mercer Street.

Корабель йшов під прапором Ліберії та перебував у власності Японії. Керує танкером лондонська компанія Zodiac Maritime, яка є частиною Zodiac Group ізраїльського мільярдера Еяла Офера. Іран заперечує свою причетність до нападу, внаслідок якого загинуло двоє членів екіпажу.

Нагадаємо, 3 серпня біля берегів ОАЕ одразу шість танкерів сповістили про втрату контролю.

Наступного дня одне із суден, яке вважали викраденим, полишили і воно відновило свій курс.

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