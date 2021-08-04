В Оманській затоці невідомі викрали корабель та попрямували курсом до Ірану, а потім залишили судно, - британський флот

Про це пише Euronews.



Викрадачі, які захопили судно біля узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів в Оманській затоці, покинули захоплений корабель у середу, повідомляє британський флот, не уточнюючи деталі.



Британські військові "Операцій морської торгівлі Сполученого Королівства" повідомили, що інцидент, який напередодні було кваліфіковано як "потенційне захоплення", тепер "завершений". Уточнюючих подробиць у флоті не надали.



"Корабель в безпеці", - сказала група, не назвавши корабель. Адміністрація судноплавства Lloyd’s List та фірма морської розвідки Dryad Global ідентифікували викрадене судно як асфальтовий танкер під прапором Панами Asphalt Princess.



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Дані супутникового відстеження Asphalt Princess показали, що корабель поступово прямує до іранських вод біля порту Яск рано в середу, повідомляє MarineTraffic.com. Пізніше він зупинився і змінив курс назад до Оману, незадовго до того, як британська морська група зробила свою заяву.



Журналіст Річард Меде супроводив дані про повернення танкера даними його курсу, які показують зміни напрямку корабля за останні години.



Було не відразу зрозуміло, хто несе відповідальність за спробу захоплення корабля, яка розгорнулася на тлі посилення напруженості між Іраном та Заходом через ядерну угоду Тегерана зі світовими державами 2015 року. Протягом останніх кількох років комерційне судноплавство на життєво важливих водних шляхах Перської затоки все більше потрапляє у перехрестя.



Зовсім недавно США, Велика Британія та Ізраїль звинуватили Іран у нападі безпілотників на нафтовий танкер, пов’язаний із ізраїльським мільярдером біля узбережжя Омана, в результаті якого загинули дві людини. Наліт став першим відомим смертельним нападом у тіньовій війні на судна у водах Близького Сходу. Іран заперечує свою причетність.



Hijacked tanker is now safe. @Llintelligence shows Asphalt Princess headed back towards Oman after armed boarders who seized the Panama-flagged tanker Tuesday evening left the vessel. UKMTO has confirmed the vessel is safe. Updated story on @lloydslist:https://t.co/ZCn3PeK5Ea — Richard Meade (@Lloydslisted) August 4, 2021