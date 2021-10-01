Краще грати матчі з топ-клубами, ніж дивитися їх по телевізору, - тренер "Зорі" пояснив ганебні результати в єврокубках
Головний тренер луганської "Зорі" Віктор Скрипник відповів за ганебні результати команди у цьому сезоні Ліги конференцій
Про це Скрипник сказав у етері телеканалів "Футбол 1/2/3".
"Звичайно, програвати ніхто не любить, особливо з таким рахунком. Але відразу скажу, що краще ми будемо грати ці матчі з топовими командами, ніж дивитися їх по телевізору. Так, ми програли, так, відчувається різниця в класі, так, на футбольному полі все було видно. Європейська осінь у нас не склалося, але нічого не поробиш. Ми будемо сюди прагнути. Це наша історія, і ми все одно горді тим, що ми граємо ці ігри, а не хтось інший. Будемо боротися, щоб в наступному році з нашою командою було так само", - сказав Скрипник.
Луганська команда грає у групі C Ліги конференцій. "Зоря" після поразок "Ромі" (0:3) і "Бодо-Глімт" (1:3) у 1-му турі, наша команда має 0 балів і займає в таблиці групи C останнє місце.
Італійська "Рома" з двома перемогами йде першою. Слідом - норвезький "Бодо-Глімт", у них 4 бали. Третя позиція у болгарського ЦСКА - 1 набраний пункт.
У наступному турі "Зоря" зіграє проти ЦСКА з Софії. Матч відбудеться 21 жовтня.
- 30 вересня у 2-му турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" розгромно програла італійській "Ромі".
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