Кравчук лишається в реанімації після операції на серці

Про це повідомила прессекретарка Кравчука Оксана Сибірцева, інформує hromadske.

Вона підтвердила, що стан здоров’я першого президента не поліпшився після операції. «Дуже повільна динаміка покращення», — зазначила вона.

Про проблеми зі здоров’ям Кравчука cтало відомо наприкінці червня. Тоді він не прийшов на урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 25-ої річниці Конституції через “поганий стан здоров’я”.

Пізніше речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович уточнив, що Кравчук переніс операцію на серці. Тоді Арестович відмовився більше говорити про стан здоров’я Кравчука, оскільки він сам заборонив обговорювати цю тему.