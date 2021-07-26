Кравчук лишається в реанімації після операції на серці
Перший президент України Леонід Кравчук, який очолює українську делегацію в Тристоронній контактній групі, майже місяць перебуває в реанімації після операції на серці
Про це повідомила прессекретарка Кравчука Оксана Сибірцева, інформує hromadske.
Вона підтвердила, що стан здоров’я першого президента не поліпшився після операції. «Дуже повільна динаміка покращення», — зазначила вона.
Про проблеми зі здоров’ям Кравчука cтало відомо наприкінці червня. Тоді він не прийшов на урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 25-ої річниці Конституції через “поганий стан здоров’я”.
Пізніше речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович уточнив, що Кравчук переніс операцію на серці. Тоді Арестович відмовився більше говорити про стан здоров’я Кравчука, оскільки він сам заборонив обговорювати цю тему.
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