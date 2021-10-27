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Головна Суспільство Кравчук: На засіданні фракції 1 листопада "слуги народу" розглянуть кадрові зміни в уряді

Кравчук: На засіданні фракції 1 листопада "слуги народу" розглянуть кадрові зміни в уряді

27 жовтня, 2021 середа
18:59
Суспільство Євгенія Кравчук

Фракція "Слуга народу" на засіданні політсили 1 листопада розгляне питання кадрових змін у Кабінеті міністрів

Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу", народна депутатка Євгенія Кравчук, передає Укрінформ.

"Ми плануємо у понеділок увечері (1 листопада – ред.) засідання фракції, де обговоримо кадрові питання (у Кабміні – ред.) та порядок денний на тиждень", - повідомила вона.

Крім того, вона заявила, що 28 жовтня відбудеться засідання малої фракції, тобто керівництва та голів комітетів, на якому попередньо розглядатимуться можливі кадрові зміни в Кабміні.

Кравчук зазначила, що обговорюватимуться ротації у п'яти міністерствах, але вона відмовилася їх називати.

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Кабмін
відставка
міністри
Слуга народу
новини України
Євгенія Кравчук
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