Кравчук: На засіданні фракції 1 листопада "слуги народу" розглянуть кадрові зміни в уряді
Фракція "Слуга народу" на засіданні політсили 1 листопада розгляне питання кадрових змін у Кабінеті міністрів
Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу", народна депутатка Євгенія Кравчук, передає Укрінформ.
"Ми плануємо у понеділок увечері (1 листопада – ред.) засідання фракції, де обговоримо кадрові питання (у Кабміні – ред.) та порядок денний на тиждень", - повідомила вона.
Крім того, вона заявила, що 28 жовтня відбудеться засідання малої фракції, тобто керівництва та голів комітетів, на якому попередньо розглядатимуться можливі кадрові зміни в Кабміні.
Кравчук зазначила, що обговорюватимуться ротації у п'яти міністерствах, але вона відмовилася їх називати.
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