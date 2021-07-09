Кремінь: українська мова - головний чинник для об'єднання українців за межами країни

Про це він сказав під час зустрічі з керівниками провідних вишів країни, передає Укрінформ.

“Кожен громадянин України на міжнародних спортивних змаганнях, книжкових виставках, музичних конкурсах - це не лише приклад високої професійності, а й гордості та поваги до своєї мови та держави. Питання застосування державної мови на публічних заходах, які проходять як в Україні, так і за її межами, - це один із надважливих чинників, який впливає на створення та зміцнення позитивного іміджу України”, - заявив він.

Він наголосив на важливості об'єднання світових українців.

“Зараз не менше 20 мільйонів громадян українського походження мешкають за кордоном. І сьогодні нам треба говорити про важливість збереження української мови за кордоном, і в Америці, і в Європі, і в Австралії”, - зауважив Кремінь.

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